Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные освободили Новониколаевку в ДНР

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Бойцы нанесли удары по восьми бригадам противника в районе населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

  • до 460 военнослужащих;
  • семь боевых бронированных машин;
  • два автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии.

Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:

  • предприятие военно-промышленного комплекса Украины;
  • цеха производства, сборки ударных дронов и места их хранения;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше