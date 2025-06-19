«Подразделения группировки войск “Центр” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Бойцы нанесли удары по восьми бригадам противника в районе населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
- до 460 военнослужащих;
- семь боевых бронированных машин;
- два автомобиля;
- три орудия полевой артиллерии.
Также авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили:
- предприятие военно-промышленного комплекса Украины;
- цеха производства, сборки ударных дронов и места их хранения;
- склады боеприпасов и горючего;
- пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников.
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