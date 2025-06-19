Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.