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Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР и Харьковской области, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Противник потерял более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.