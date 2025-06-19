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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов противника, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двухбригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 85-ти военнослужащих противника, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.