Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двухбригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 85-ти военнослужащих противника, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.