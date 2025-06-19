ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки «Восток»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за прошедшие сутки потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.