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ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки «Восток»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Группировка «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за прошедшие сутки потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия», — отмечается в сводке военного ведомства.