ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия», — отмечается в сводке военного ведомства.