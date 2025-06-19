ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки «Центр»

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — говорится в сводке министерства.