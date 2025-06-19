Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки «Центр»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, семь бронемашин в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — говорится в сводке министерства.