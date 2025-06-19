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ВС России поразили предприятие ВПК Украины и склад боеприпасов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, производству и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов и горючего, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего», — говорится в сводке российского ведомства.

Также поражение было нанесено пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — добавили в Минобороны РФ.