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Главное из брифинга Минобороны 19 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки поразили четыре украинские бригады и два штурмовых полка в районах шести населенных пунктов Сумской области.

В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Уды и Резниково.

Потери ВСУ за сутки превысили 220 военнослужащих. Также ликвидированы боевая бронированная машина, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Колодезное, Песчаное и Купянск в Харьковской области и города Кировска в ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Также ВС РФ уничтожили: восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 460 человек

Военнослужащие «Центра» атаковали восемь бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 460 боевиков, семи боевых бронированных машин, двух автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Востока» продавили оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Веселое и Поддубное ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 195 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.

Противник потерял до 85 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, цехам производства и сборки ударных БПЛА, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 234 БПЛА самолетного типа.

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