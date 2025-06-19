ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки поразили четыре украинские бригады и два штурмовых полка в районах шести населенных пунктов Сумской области.
В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Уды и Резниково.
Потери ВСУ за сутки превысили 220 военнослужащих. Также ликвидированы боевая бронированная машина, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Колодезное, Песчаное и Купянск в Харьковской области и города Кировска в ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Также ВС РФ уничтожили: восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 460 человек
Военнослужащие «Центра» атаковали восемь бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник лишился до 460 боевиков, семи боевых бронированных машин, двух автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Востока» продавили оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Веселое и Поддубное ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 195 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области.
Противник потерял до 85 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, цехам производства и сборки ударных БПЛА, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб JDAM;
- 234 БПЛА самолетного типа.