Силы ПВО РФ сбили за сутки 234 дрона ВСУ

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 440 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 963 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 37 029 единиц специальной военной автомобильной техники.