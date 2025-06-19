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Силы ПВО РФ сбили за сутки 234 дрона ВСУ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшие сутки 7 управляемых авиабомб JDAM производства США и 234 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 440 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 963 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 37 029 единиц специальной военной автомобильной техники.