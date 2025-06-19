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Небо над Волгоградом вновь открыли для полетов

Волгоградский аэропорт вновь приступил к приему и выпуску воздушных судов. Об этом было объявлено в официальном Telegram-канале аэропорта.

Источник: Reuters

В настоящее время на прилет и вылет задерживается 16 рейсов. Еще четыре отменены.

Напомним, что ограничения в аэропорту вводились утром 19 июня дважды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в связи с массированной атакой БПЛА минувшей ночью и в первой половине дня.

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