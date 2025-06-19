Небо над Волгоградом вновь открыли для полетов

В настоящее время на прилет и вылет задерживается 16 рейсов. Еще четыре отменены.
Напомним, что ограничения в аэропорту вводились утром 19 июня дважды для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в связи с массированной атакой БПЛА минувшей ночью и в первой половине дня.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше