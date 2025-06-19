В аэропорту Волгограда массово отменяют и задерживают рейсы

От перелетов в некоторых направлениях пришлось полностью отказаться.
В четверг, 19 июня, в волгоградский аэропорт отменили прилет рейсов SU 1180 из Москвы и 5N 511 из Санкт-Петербурга. Еще несколько самолетов из столицы, города на Неве и Сочи не смогли вовремя приземлиться в Гумраке. Их прибытие перенесли.
По данным онлайн-табло, вылет рейсов SU 1181 и 5N 512 в обратных направлениях также отменили. Задерживается вылет рейсов из столицы, Санкт-Петербурга, Калининграда.
В волгоградской воздушной гавани второй раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В четверг ночью над Волгоградской областью сбили 7 БПЛА. Позже стало известно об уничтожении еще 4 беспилотников с 11.00 до 13.00.