Из украинского плена вернулся мобилизованный из Горнозаводска

Напомним, сегодня стало известно, что Россия и Украина провели еще один, пятый с начала месяца, раунд обмена военнопленными. По данным Минобороны РФ, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. По какой формуле проводился обмен, в министерстве не уточнили. Как сообщалось ранее, с 14 июня между двумя странами начались бессрочные санитарные обмены.