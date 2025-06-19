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Из украинского плена вернулся мобилизованный из Горнозаводска

В рамках нового обмена военнопленными между Россией и Украиной был возвращен пермяк, сообщил на своей странице в ВК региональный омбудсмен Игорь Сапко.

По его данным, освобожденный военнослужащий был призван на СВО в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Он уроженец Горнозаводска, до начала спецоперации работал на цементном заводе. Через два года, в ходе выполнения боевой задачи, попал в плен, в котором пробыл десять месяцев, уточнил господин Сапко.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия и Украина провели еще один, пятый с начала месяца, раунд обмена военнопленными. По данным Минобороны РФ, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. По какой формуле проводился обмен, в министерстве не уточнили. Как сообщалось ранее, с 14 июня между двумя странами начались бессрочные санитарные обмены.