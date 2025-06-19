Губернатор прокомментировал дневную атаку 4 БПЛА на Волгоградскую область

«По уточненным данным Министерства обороны Российской Федерации, над территорией Волгоградской области сбиты еще 4 БПЛА, — подчеркнул глава региона. — Пострадавших и повреждений объектов нет».
Напомним, регион за сутки подвергся нападению дронов дважды.
Первая атака была зафиксирована в ночное время. В небе над Волгоградской областью перехватили и затем уничтожили 7 БПЛА. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. По данным Минобороны РФ, дроны атаковали и другие регионы страны. Ночью средствами ПВО был перехвачен 81 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Днем вражеские дроны атаковали Волгоградскую область снова. Дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью были уничтожены 4 дрона.