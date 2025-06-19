Аэропорт Волгограда в третий раз за сутки закрыт

В течение суток 19 июня Росавиация уже трижды вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, что привело к массовым задержкам рейсов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Пассажиры, многие из которых ожидают вылета уже почти 20 часов, находятся в состоянии неопределенности.
Первое ограничение коснулось утренних часов с 4 до 6 утра. Затем, после непродолжительного перерыва, аэропорт снова закрылся с 8:30 почти на шесть часов. В третий раз ограничения вступили в силу после четырех часов дня.
Из-за внезапных и многократных закрытий аэропорта задержано уже 10 рейсов, включая рейсы в Калининград. Четыре рейса и вовсе отменены. Три самолета, следовавших в Волгоград, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах.