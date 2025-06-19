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Аэропорт Волгограда в третий раз за сутки закрыт

Росавиация в третий раз за сутки ввела ограничения на полеты в аэропорту Гумрак.

Источник: Комсомольская правда

В течение суток 19 июня Росавиация уже трижды вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, что привело к массовым задержкам рейсов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Пассажиры, многие из которых ожидают вылета уже почти 20 часов, находятся в состоянии неопределенности.

Первое ограничение коснулось утренних часов с 4 до 6 утра. Затем, после непродолжительного перерыва, аэропорт снова закрылся с 8:30 почти на шесть часов. В третий раз ограничения вступили в силу после четырех часов дня.

Из-за внезапных и многократных закрытий аэропорта задержано уже 10 рейсов, включая рейсы в Калининград. Четыре рейса и вовсе отменены. Три самолета, следовавших в Волгоград, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах.