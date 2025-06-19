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Над тремя регионами России уничтожили 10 украинских БПЛА

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за два часа 10 украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«19 июня текущего года в период с 14:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказали там.

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