Над тремя регионами России уничтожили 10 украинских БПЛА

«19 июня текущего года в период с 14:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказали там.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше