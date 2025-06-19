Над территорией Волгоградской области сбили еще два БПЛА

Как сообщили в МО РФ, во второй половине дня 10 украинских беспилотников в очередной раз попытались атаковать объекты на территории сразу нескольких российских регионов. Два из них сбили в небе над Волгоградской областью.
«В период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении, опубликованном 19 июня в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Отметим, в ночь на четверг, Волгоградскую область атаковали 7 БПЛА. Согласно информации, предоставленной губернатором Андреем Бочаровым, беспилотные летательные аппараты были нацелены на объекты в Калачевском, Городищенском районах и южной части Волгограда. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.
Чуть позже, в МО сообщили о повторном налете дронов на территорию Волгоградской области. На этот раз дежурными средствами было уничтожено 4 БПЛА.