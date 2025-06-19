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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

Ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)… Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период их действия на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, совершавших рейсы в Волгоград.