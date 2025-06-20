Politico: Администрация Трампа устала от главы офиса Зеленского Ермака

Ранее Андрей Ермак сообщил, что планирует завершить свою политическую карьеру только вместе с Владимиром Зеленским. «Я пришел в политику с Владимиром Зеленским и уйду вместе с ним», — заявил он. При этом СМИ пишут, что Ермак якобы «обладает уникальной способностью понимать Зеленского и даже читать его мысли». Один из бывших украинских министров охарактеризовал главу администрации как якобы «блестящего психолога».