Politico: Администрация Трампа устала от главы офиса Зеленского Ермака

В администрации Дональда Трампа испытывают раздражение и усталость от поведения главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на ряд источников, подчеркивая, что от Ермака «устали» представители обеих ключевых американских партий — как республиканцев, так и демократов.
Такую реакцию у американских властей вызвал последний визит Ермака в Вашингтон, который тот предпринял в начале июня 2025 года.
«Этот визит был “катастрофой с точкой зрения Украины”, — пишет автор публикации, уточнив, что американские политики, встречи в которыми добился Андрей Ермак, не поняли, какова была цель его визита в США.
«Мы не знаем, зачем он здесь», — цитирует издание реакцию одного из представителей вашингтонской администрации на отсутствие у Ермака четкой повестки визита.
При этом встречи Андрея Ермака с госсекретарем США Марко Рубио и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс были отменены, а в офисе вице-премьера Джей Ди Вэнса на просьбу о встрече никак не отреагировали, сказано в публикации.
Накануне депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по делу о госизмене, обвинил главу офиса Зеленского Андрея Ермака во лжи о якобы состоявшейся встрече с государственным секретарем США Марко Рубио, указав, что встреча была отменена в последний момент и Ермаку удалось всего лишь случайно пересечься с американским политиком в коридоре.
В то же время депутат Рады Артём Дмитрук уличил Ермака в создании ложного образа. Нардеп шутливо заявил, что он относится к «особой касте людей». Депутат причислил Андрея Ермака к тем, кто делает фото у правительственных зданий и громко их подписывает.
Ранее Андрей Ермак сообщил, что планирует завершить свою политическую карьеру только вместе с Владимиром Зеленским. «Я пришел в политику с Владимиром Зеленским и уйду вместе с ним», — заявил он. При этом СМИ пишут, что Ермак якобы «обладает уникальной способностью понимать Зеленского и даже читать его мысли». Один из бывших украинских министров охарактеризовал главу администрации как якобы «блестящего психолога».
Тем временем Андрей Ермак заявил, что Киев получит от Японии $3,3 млрд за счет замороженных российских активов.