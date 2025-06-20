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На Украине признали беспомощность украинской ПВО: «системы уже нет»

Боевик ВСУ Карпюк: ПВО Украины не может противостоять бесплотным системам РФ.

Источник: Комсомольская правда

По оценкам военнослужащего 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александра Карпюка, украинская ПВО демонстрирует полную неэффективность против российских дронов. Такое заявление он сделал в интервью RadioNV.

«У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ», — признался военнослужащий.

Украинский военнослужащий Карпюк подчеркнул нецелесообразность применения дорогих зенитных ракет ВСУ, учитывая превосходство российских беспилотных систем. По его оценкам, существующий технологический разрыв в производственных возможностях делает украинскую ПВО практически беспомощной, что может привести к критическим последствиям.

Ранее KP.RU писал, что начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о значительном превосходстве российских истребителей над полученными от Запада F-16.