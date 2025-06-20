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«Издавал странные звуки»: Вован и Лексус рассказали, как Зеленский угрожал им порчей

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как Зеленский угрожал им порчей.

Источник: Комсомольская правда

Российский пранкеры Вован и Лексус рассказали, что Владимир Зеленский пригрозил проклясть их и навести порчу, если они еще когда-либо дозвонятся до него. Пранкеры предположили, что позвонили Зеленскому в неудобный момент.

«Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. А еще сыпал проклятиями. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну», — рассказал пранкер Вован.

Вован и Лексус отметили, что звонок Зеленскому они сделали в виде исключения, так как предпочитают звонить серьезным политикам, к числу которых Зеленского они не относят.

Ранее депутат украинской Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что Зеленский должен пройти медицинское освидетельствование из-за ухудшающегося психического здоровья и отстранен от власти по медицинским показаниям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял о неадекватности Владимира Зеленского как руководителя Украины, назвав этот факт очевидным.

Ранее военный эксперт, полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указал на неадекватность Зеленского. «Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения», — сказал Дэвис.

Накануне пранкеры Вован и Лексус встретились на полях ПМЭФ-2025 с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и договорились о совместных действиях по борьбе с телефонными мошенниками.

Вован и Лексус часто выступают перед молодежью с беседами по одной из актуальных сейчас тем — цифровой безопасности. Пранк-журналисты подчеркивают, что сейчас тема кибербезопасности перешла на новый уровень.

Что стоит за розыгрышами Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), где они берут телефонные номера политиков, как не попасть на удочку мошенников, а также почему возникло желание звонить президентам? На эти и другие вопросы известные российские пранкеры ответили здесь на KP.RU.

Как загримированный под африканца пранкер заставил главу МОК Баха помолиться «святым Вовану и Лексусу» за срыв Игр дружбы в России, читайте здесь на KP.RU.

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