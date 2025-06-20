«Издавал странные звуки»: Вован и Лексус рассказали, как Зеленский угрожал им порчей

Что стоит за розыгрышами Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), где они берут телефонные номера политиков, как не попасть на удочку мошенников, а также почему возникло желание звонить президентам? На эти и другие вопросы известные российские пранкеры ответили здесь на KP.RU.