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Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы посчитать невозможно, цифра будет неточной, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: © РИА Новости

«Ну во-первых, он (подсчет ущерба — Прим. ред.) будет все равно не полным. Ну, если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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