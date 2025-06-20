Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область

«Ну во-первых, он (подсчет ущерба — Прим. ред.) будет все равно не полным. Ну, если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.