Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область

«Ну во-первых, он (подсчет ущерба — Прим. ред.) будет все равно не полным. Ну, если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной — это первое. Второе — мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.