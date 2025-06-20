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В Прикамье простились с погибшим на СВО кровельщиком Альбертом Ахтямовым

Прощание состоялось 19 июня.

Источник: Reuters

Земляки 19 июня простились с погибшим на СВО жителем Александровского округа Альбертом Ахтямовым, сообщает администрация муниципалитета.

Альберт родился 15 июля 1976 года в Намагане Узбекской республики. Когда ему было три года, семья вернулась в Александровск. Окончив школу № 6, Альберт получил образование по специальности «слесарь» в ПТУ № 7. В 1994 году его призвали в армию. Он служил в пограничных войсках в Забайкалье.

Альберт долгое время трудился в сфере ЖКХ кровельщиком, а в последние годы работал в Перми в охране вахтовым методом. На досуге любил рыбачить.

«Альберт — добрый, отзывчивый человек, всегда был готов прийти на помощь», — рассказывают его земляки.

В январе 2025 года он принял решение пойти на военную службу по контракту. 6 апреля ефрейтор Альберт Ахтямов погиб в бою.

«Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Мы скорбим вместе с вами», — пишут его земляки.