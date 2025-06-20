В Прикамье простились с погибшим на СВО кровельщиком Альбертом Ахтямовым

Альберт родился 15 июля 1976 года в Намагане Узбекской республики. Когда ему было три года, семья вернулась в Александровск. Окончив школу № 6, Альберт получил образование по специальности «слесарь» в ПТУ № 7. В 1994 году его призвали в армию. Он служил в пограничных войсках в Забайкалье.