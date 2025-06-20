Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в ряде районов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал он.
Отмечается, что разрушений на земле и возгораний нет, место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы.
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