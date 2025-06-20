Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА на севере Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в ряде районов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«На севере области силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал он.

Отмечается, что разрушений на земле и возгораний нет, место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше