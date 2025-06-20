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Сальдо назвал условия долгосрочного мира России и Украины: Вот что должно произойти

Сальдо назвал освобождение правобережья Херсонщины условием для мира.

Источник: Комсомольская правда

Освобождение правобережной части Херсонской области станет одним из условий долгосрочного мира с Украиной. Об этом заявил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена», — сказал Сальдо РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

Губернатор напомнил, что Херсонская область является территорией России, временно оккупированной ВСУ.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность в том, что единственным реальным путем к достижению мира на Украине является соглашение между Соединёнными Штатами и Россией.

Тем временем президент России Владимир Путин предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться.