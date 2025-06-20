Освобождение правобережной части Херсонской области станет одним из условий долгосрочного мира с Украиной. Об этом заявил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, если территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена», — сказал Сальдо РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
Губернатор напомнил, что Херсонская область является территорией России, временно оккупированной ВСУ.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность в том, что единственным реальным путем к достижению мира на Украине является соглашение между Соединёнными Штатами и Россией.
Тем временем президент России Владимир Путин предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться.