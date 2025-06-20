«Отток иностранных наёмников из ВСУ происходит по ряду причин. Некоторые из них получают ранения, несовместимые с жизнью. Другая часть наёмников оказывается неудовлетворена условиями службы, так как предпочитает иметь своих знакомых командиров и выбирать наиболее удобные для себя подразделения. Это связано с их привычкой к свободе и комфорту в повседневной жизни. Однако, попадая на передовую и сталкиваясь с реальными боевыми действиями, они осознают всю серьёзность ситуации и пытаются покинуть зону боевых действий», — сказал Сыртланов в комментарии aif.ru.