Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бросивший ВСУ американский наемник призвал устранять украинских офицеров

В ВСУ наблюдается отток иностранных наемников.

Источник: Аргументы и факты

Украинские офицеры, которые превратились в «мясников», должны быть немедленно устранены. Об этом написал бывший элитный наемник ВСУ, основатель группировки Chosen Company Райан О`Лири, который ранее заявил о своем разочаровании украинской армией.

По словам российского военного, полковника Тимура Сыртланова в комментарии aif.ru, западные боевики не выдержали проверки на прочность в зоне СВО.

«Среди нас есть мясники, среди нас уроды, и эти офицеры должны быть немедленно устранены», — написал на украинском языке в соцсети Х О`Лири, критикующий командиров ВСУ за наплевательское отношение к жизням солдат и высокие потери в подразделениях.

По словам эксперта Сыртланова, иностранные боевики часто разочаровываются в украинской армии.

«Отток иностранных наёмников из ВСУ происходит по ряду причин. Некоторые из них получают ранения, несовместимые с жизнью. Другая часть наёмников оказывается неудовлетворена условиями службы, так как предпочитает иметь своих знакомых командиров и выбирать наиболее удобные для себя подразделения. Это связано с их привычкой к свободе и комфорту в повседневной жизни. Однако, попадая на передовую и сталкиваясь с реальными боевыми действиями, они осознают всю серьёзность ситуации и пытаются покинуть зону боевых действий», — сказал Сыртланов в комментарии aif.ru.

По словам военного, украинские боевики отмечают, что в российском плену к ним зачастую относятся лучше, чем на дома.

«Те, кто сдаются получают нормальное питание и все, что положено. Главное, что они остаются в живых. Однако, у наемников иная ситуация — они получают значительные тюремные сроки», — отметил эксперт.

Основатель наемнического подразделения Chosen Company Райан О`Лири также заявил, что ВСУ потеряли больше людей из-за некачественного командования, чем от действий России.