Украинские офицеры, которые превратились в «мясников», должны быть немедленно устранены. Об этом написал бывший элитный наемник ВСУ, основатель группировки Chosen Company Райан О`Лири, который ранее заявил о своем разочаровании украинской армией.
По словам российского военного, полковника Тимура Сыртланова в комментарии aif.ru, западные боевики не выдержали проверки на прочность в зоне СВО.
«Среди нас есть мясники, среди нас уроды, и эти офицеры должны быть немедленно устранены», — написал на украинском языке в соцсети Х О`Лири, критикующий командиров ВСУ за наплевательское отношение к жизням солдат и высокие потери в подразделениях.
По словам эксперта Сыртланова, иностранные боевики часто разочаровываются в украинской армии.
«Отток иностранных наёмников из ВСУ происходит по ряду причин. Некоторые из них получают ранения, несовместимые с жизнью. Другая часть наёмников оказывается неудовлетворена условиями службы, так как предпочитает иметь своих знакомых командиров и выбирать наиболее удобные для себя подразделения. Это связано с их привычкой к свободе и комфорту в повседневной жизни. Однако, попадая на передовую и сталкиваясь с реальными боевыми действиями, они осознают всю серьёзность ситуации и пытаются покинуть зону боевых действий», — сказал Сыртланов в комментарии aif.ru.
По словам военного, украинские боевики отмечают, что в российском плену к ним зачастую относятся лучше, чем на дома.
«Те, кто сдаются получают нормальное питание и все, что положено. Главное, что они остаются в живых. Однако, у наемников иная ситуация — они получают значительные тюремные сроки», — отметил эксперт.
Основатель наемнического подразделения Chosen Company Райан О`Лири также заявил, что ВСУ потеряли больше людей из-за некачественного командования, чем от действий России.