Беспилотники атаковали два района на севере Ростовской области

Системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку беспилотников на север Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские БПЛА были уничтожены над Шолоховским и Кашарским районами.
Один из сбитых дронов самолетного типа упал в огород частного дома в слободе Верхнемакеевка Кашарского района. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Место падения сразу оцепили, а для обследования и обезвреживания обломков вызвали саперов.
Как подчеркнул Слюсарь, возгораний после инцидента не зафиксировано. Сейчас специалисты работают на месте происшествия, чтобы полностью исключить любую опасность для местных жителей.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что системы ПВО Министерства обороны нейтрализовали дроны в Калачевском и Городищенском районах Волгоградской области, а также в южной части Волгограда. Инцидент обошелся без последствий.