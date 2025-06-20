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Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. Украина отказалась оспорить иски об энергетической и водной блокаде Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.

«Проведен колоссальный объем работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски», — сказал Константинов.

По его словам, Крым намерен истребовать от Украины нанесенный ущерб после окончания специальной военной операции.

«Нельзя это прощать. Простишь сейчас, то получишь удар в следующий раз», — подчеркнул глава парламента.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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