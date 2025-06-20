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В Ростовской области обломки самолетного дрона упали на подворье

В Ростовской области силы и средства ПВО в ночь на 20 июня отразили налет беспилотной авиации противника.

Как сообщает исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь, дроны-камикадзе самолетного типа были уничтожены в Кашарском и Шолоховском районах. В слободе Верхнемакеевка обломки БПЛА упали в огород частного домовладения.

«Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет», — сообщает губернатор.

На месте ЧП работают взрывотехники, которые должны обезвредить заряд ВВ. Территория оцеплена.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью донские зенитчики уничтожили три дрона ВСУ. Всего над территорией России был поражен 61 украинский беспилотник.

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