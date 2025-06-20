В Ростовской области обломки самолетного дрона упали на подворье

Как сообщает исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь, дроны-камикадзе самолетного типа были уничтожены в Кашарском и Шолоховском районах. В слободе Верхнемакеевка обломки БПЛА упали в огород частного домовладения.
«Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет», — сообщает губернатор.
На месте ЧП работают взрывотехники, которые должны обезвредить заряд ВВ. Территория оцеплена.
В Минобороны РФ сообщили, что ночью донские зенитчики уничтожили три дрона ВСУ. Всего над территорией России был поражен 61 украинский беспилотник.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше