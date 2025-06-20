Минобороны РФ назвало количество БПЛА, сбитых в небе над Ростовской областью

По данным военного ведомства, беспилотники были перехвачены и сбиты в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня.
Всего за указанное время над регионами РФ был ликвидирован 61 вражеский БПЛА.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в небе над Шолоховским и Кашарским районами.
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