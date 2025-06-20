Российские силы противовоздушной обороны за ночь с 19 на 20 июня отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, за период с 20:00 до 07:00 был уничтожен 61 дрон самолетного типа.
Наибольшее количество было сбито над Орловской областью, где перехватили 22 беспилотника. В Курской области силы ПВО нейтрализовали 14 целей, в Белгородской — семь. Над Воронежской областью уничтожили пять летательных аппаратов.
Еще по три БПЛА сбито в небе над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один беспилотник перехватили над Московским регионом. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными расчетами противовоздушной обороны.
Тем временем ВС России продолжают продвижение по территории Днепропетровской области. Это позволит освободить запорожское левобережье при помощи окружения подразделений киевских боевиков, а не лобовых атак. Так считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.