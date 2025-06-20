Жителей Казани будут информировать об угрозе атаки беспилотников через домофоны

Жителей Казани будут информировать об угрозе атаки беспилотников через умные домофоны. Накануне впервые протестировали устройства в этом контексте. Алгоритм был отработан в одном из домов по улице Хасанова в Советском районе города. Запуск системы осуществил глава управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.
На сегодняшний день в Казани умными домофонами оснащены 450 домов. Ими пользуются жители более 60 тысяч квартир. Всего в 11 городах Татарстана установлено свыше 16 тысяч таких домофонов.
Когда будет активирована система оповещения населения, из домофонов прозвучит: «Внимание! Опасность атаки БПЛА! Подъездные двери открыты! При необходимости вы можете воспользоваться подъездами для укрытия!».