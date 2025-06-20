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Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за БПЛА

Ограничения были введены сегодня, 20 июня, в 7−25 ч.

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росавиацию. Меры безопасности действовали с вечера 19 июня до 5−26 ч. 20 июня.

Минобороны отчиталось о сбитии 3 БПЛА в воздушном пространстве региона сегодняшней ночью.

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