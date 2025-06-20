Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за БПЛА

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росавиацию. Меры безопасности действовали с вечера 19 июня до 5−26 ч. 20 июня.
Минобороны отчиталось о сбитии 3 БПЛА в воздушном пространстве региона сегодняшней ночью.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше