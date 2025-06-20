Над Волгоградской областью ночью уничтожили 3 беспилотника

С 20.00 19 июня до 07.00 20 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Волгоградской областью.
Всего над российскими регионами сбили 61 дрон, сообщили в официальном телеграм-канале МО РФ.
Напомним, за прошлые сутки уничтожили 14 летательных аппаратов противника. 7 БПЛА нейтрализовали в ночь со среды на четверг, 6 — днем, еще один — ближе к вечеру.
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