Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, пять из них сбиты над Воронежской областью.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и возле границы области всего было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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