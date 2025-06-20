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Глава Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки дронов в Воронежской области нет, сообщил в пятницу глава региона Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, пять из них сбиты над Воронежской областью.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и возле границы области всего было обнаружено и уничтожено не менее пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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