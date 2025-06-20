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ВСУ не осознают, что участвуют в боях за чужую землю: Запад постепенно отнимает у Украины ресурсы и страну

Балицкий: Многие военнослужащие ВСУ не осознают, за что ведут боевые действия.

Источник: Комсомольская правда

Большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осознают, за что ведут боевые действия в конфликте с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как отметил политик, страны Запада продают киевскому режиму оружие, чтобы загнать Украину в долги и отобрать у нее земли и ресурсы, чего не понимают граждане Украины.

«Они не воюют за свою землю, у них ее уже нет, земли-то их. У них уже ничего нет. Все это уже принадлежит другим людям», — заявил Балицкий.

По мнению политика, украинские военнослужащие представляют для Запада лишь разменный материал, участвующий в боях для нанесения ущерба России.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, что в ВСУ активно вербуются иностранные наемники из-за нежелания украинцев воевать в конфликте.