Большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осознают, за что ведут боевые действия в конфликте с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Как отметил политик, страны Запада продают киевскому режиму оружие, чтобы загнать Украину в долги и отобрать у нее земли и ресурсы, чего не понимают граждане Украины.
«Они не воюют за свою землю, у них ее уже нет, земли-то их. У них уже ничего нет. Все это уже принадлежит другим людям», — заявил Балицкий.
По мнению политика, украинские военнослужащие представляют для Запада лишь разменный материал, участвующий в боях для нанесения ущерба России.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, что в ВСУ активно вербуются иностранные наемники из-за нежелания украинцев воевать в конфликте.