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ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военные поразили центр подготовки диверсантов ВСУ с британскими инструкторами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее», — сказал собеседник агентства.

Также армия атаковала противника в Сумской области:

  • поражено подразделение ВСУ с бронетехникой;
  • известно как минимум о трех ударах за полчаса.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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