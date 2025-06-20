ВС России поразили центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области

«Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее», — сказал собеседник агентства.