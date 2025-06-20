«Есть мнение, что прилет по одной из баз отдыха, где проходят обучение диверсанты. Наставниками у них являются британцы из специального подразделения подводников. Учат минировать опоры мостов, управлению беспилотными катерами и так далее», — сказал собеседник агентства.
Также армия атаковала противника в Сумской области:
- поражено подразделение ВСУ с бронетехникой;
- известно как минимум о трех ударах за полчаса.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.