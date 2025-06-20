Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградку задержали за съемки отражения атаки БпЛА

Под административную ответственность попала жительница Волгограда, которая, несмотря на запрет властей, сняла на видео работу ПВО, отражающей атаку украинского беспилотника.

Роликом она поделилась в одном из местных чатов. Когда ее задержали, она подтвердила, что знала о запрете такого рода съемок и знакома с соответствующим постановлением губернатора Андрея Бочарова.

По ее словам, видео она выложила в «Болтушке» просто так.

Запрещенные для съемок объекты волгоградцам озвучили в феврале 2025 года. Штрафы для нарушителей предусмотрены до 100 тысяч рублей. Над Волгоградской областью за сутки 19 июня и ночь 20 июня уничтожены 17 беспилотников ВСУ, уточняют в Минобороны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше