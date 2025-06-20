Волгоградку задержали за съемки отражения атаки БпЛА

Роликом она поделилась в одном из местных чатов. Когда ее задержали, она подтвердила, что знала о запрете такого рода съемок и знакома с соответствующим постановлением губернатора Андрея Бочарова.
По ее словам, видео она выложила в «Болтушке» просто так.
Запрещенные для съемок объекты волгоградцам озвучили в феврале 2025 года. Штрафы для нарушителей предусмотрены до 100 тысяч рублей. Над Волгоградской областью за сутки 19 июня и ночь 20 июня уничтожены 17 беспилотников ВСУ, уточняют в Минобороны.
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