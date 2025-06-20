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В Кировском районе простятся с погибшим на фронте бойцом СВО

В поселке Кировское состоится прощание с участником специальной военной операции Игорем Виноградовым, который погиб на фронте.

Об этом сообщила глава администрации Кировского района Елена Янчукова.

«Светлая память об отважном защитнике Отечества навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», — сказала она.

Прощание с бойцом состоится 21 июня в 10:00 у памятника «Скорбящие матери» в поселке.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе проводили в последний путь воина СВО Станислава Хачатряна. Он погиб в бою на Херсонском направлении.

«МК в Крыму» писал, что в Нижнегорском районе прошла церемония прощания с героем Евгением Петровым, который погиб на фронте, защищая Родину.