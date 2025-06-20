В Воронежской области отменили опасность атаки вражеских БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
— Отбой опасности атаки БПЛА в регионе, — говорится в его сообщении.
Напомним, об угрозе атаки беспилотников, летящих со стороны Украины, было объявлено в 23:34 19 июня. За ночь над территорией региона сбили 5 вражеских дронов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше