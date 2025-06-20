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В Воронежской области отменили опасность атаки вражеских БПЛА

Об угрозе атаки было объявлено 19 июня в 23:34.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

— Отбой опасности атаки БПЛА в регионе, — говорится в его сообщении.

Напомним, об угрозе атаки беспилотников, летящих со стороны Украины, было объявлено в 23:34 19 июня. За ночь над территорией региона сбили 5 вражеских дронов.

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