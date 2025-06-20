ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки «Юг» за неделю

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, были уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.