ВСУ потеряли свыше 1390 военных в зоне действий группировки «Юг» за неделю

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.