«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий «Днепра» за неделю
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 470 военных Украины, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ.