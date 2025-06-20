ВСУ потеряли более 470 военных в зоне действий «Днепра» за неделю

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 470 военных Украины, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ.