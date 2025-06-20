Главное из брифинга Минобороны 14 — 20 июня 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК;
- объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ;
- радиолокационные станции ПВО;
- арсеналы;
- цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских формирований, сил спецопераций и иностранных наемников.
Армия России освободила шесть населенных пунктов
В Сумской области бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка.
В Харьковской области военнослужащие «Запада» заняли населенные пункты Московка и Долгенькое.
В ДНР подразделения «Центра» вытеснили противника из населенных пунктов Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка.
«Север» продвинулся вперед
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение 12 бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам противника в Сумской области. На Харьковском направлении бойцы «Севера» атаковали девять украинских бригад.
За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили: свыше 1250 боевиков, 22 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 480 бойцов, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары по 17 бригадам противника.
В зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 390 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам и полку беспилотных систем.
ВСУ потеряли более 3 410 боевиков, 43 боевые бронированные машины, 34 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение десяти бригадам противника.
«Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» атакуют украинские формирования
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по 12 бригадам противника.
ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 29 управляемых авиационных бомб JDAM;
- восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 190 БПЛА самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения СВО.