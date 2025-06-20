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Российский боец пять дней пробирался к своим под огнем. Его спасли дроны

В зоне СВО раненый российский военнослужащий проявил невероятную стойкость, несколько дней выживая и продвигаясь к своим позициям благодаря помощи беспилотников, сбрасывавших ему припасы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Один из российских военнослужащих в зоне специальной военной операции пять дней добирался до своих позиций после получения тяжелых ранений. 400 метров ему пришлось преодолеть ползком из-за плотного огня со стороны противника.

После того как бойца поразило несколько пуль, он начал отход, но группа эвакуации не смогла приблизиться из-за интенсивного обстрела. На помощь пришли операторы беспилотников: с воздуха они сбрасывали воду, еду, медикаменты и даже инструкции по оказанию первой помощи.

По данным «Mash на Донбассе», боец самостоятельно вводил себе антибиотики, обрабатывал и перевязывал раны. Только спустя пять дней ему удалось достичь безопасной зоны. После этого его немедленно эвакуировали в медицинский блиндаж 5 МГ, где им занялись медики. Позднее бойца на мотоцикле доставили в госпиталь.

Как сообщается, состояние военнослужащего стабильное и угрозы его здоровью нет.