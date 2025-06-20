Российский боец пять дней пробирался к своим под огнем. Его спасли дроны

По данным «Mash на Донбассе», боец самостоятельно вводил себе антибиотики, обрабатывал и перевязывал раны. Только спустя пять дней ему удалось достичь безопасной зоны. После этого его немедленно эвакуировали в медицинский блиндаж 5 МГ, где им занялись медики. Позднее бойца на мотоцикле доставили в госпиталь.