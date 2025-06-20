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Минобороны: Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

В российском Министерстве обороны заявили, что между Россией и Украиной состоялся новый этап обмена военнопленными.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«20 июня, в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих», — указывается в заявлении.

Подчёркивается, что украинской стороне была взамен передана группа военных ВСУ.

В настоящее время возвращённые бойцы ВС России находятся в Белоруссии. Позднее их перевезут на российскую территорию, где отправят для на лечение и реабилитацию.

19 июня Россия и Украина также обменялись военнопленными.