Минобороны: Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

«20 июня, в соответствии с российско-украинскими договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих», — указывается в заявлении.
Подчёркивается, что украинской стороне была взамен передана группа военных ВСУ.
В настоящее время возвращённые бойцы ВС России находятся в Белоруссии. Позднее их перевезут на российскую территорию, где отправят для на лечение и реабилитацию.
19 июня Россия и Украина также обменялись военнопленными.