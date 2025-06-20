Еще трое воронежских военнослужащих вернулись из украинского плена

— Наша уважаемая команда вернулась на родину. В ответ Украина получила военнопленных с украинской стороны. Всегда радуемся, когда семьи воссоединяются и наши защитники возвращаются живыми. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы каждый российский боец был найден и вернулся из плена. Работа в этом направлении ведется ежедневно. Каждый запрос на поиск проходит через меня лично, — подчеркнула она.