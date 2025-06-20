Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще трое воронежских военнослужащих вернулись из украинского плена

Им окажут всю необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Трое военнослужащих из Воронежской области вернулись из украинского плена. Произошло это в пятницу, 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, отметила в своем телеграм-канале, что в рамках Стамбульских соглашений состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной.

— Наша уважаемая команда вернулась на родину. В ответ Украина получила военнопленных с украинской стороны. Всегда радуемся, когда семьи воссоединяются и наши защитники возвращаются живыми. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы каждый российский боец был найден и вернулся из плена. Работа в этом направлении ведется ежедневно. Каждый запрос на поиск проходит через меня лично, — подчеркнула она.

Также днем ранее, 19 июня, домой вернулись еще трое бойцов СВО из Воронежской области. Власти пообещали оказать помощь военным в процессе реабилитации, предоставив всю необходимую поддержку.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше