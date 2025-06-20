Еще трое воронежских военнослужащих вернулись из украинского плена

Трое военнослужащих из Воронежской области вернулись из украинского плена. Произошло это в пятницу, 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, отметила в своем телеграм-канале, что в рамках Стамбульских соглашений состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной.
— Наша уважаемая команда вернулась на родину. В ответ Украина получила военнопленных с украинской стороны. Всегда радуемся, когда семьи воссоединяются и наши защитники возвращаются живыми. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы каждый российский боец был найден и вернулся из плена. Работа в этом направлении ведется ежедневно. Каждый запрос на поиск проходит через меня лично, — подчеркнула она.
Также днем ранее, 19 июня, домой вернулись еще трое бойцов СВО из Воронежской области. Власти пообещали оказать помощь военным в процессе реабилитации, предоставив всю необходимую поддержку.