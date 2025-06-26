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Артиллерист Сеймур: чего не хватает на фронтах СВО

Доброволец Сеймур рассказал, что сейчас нужно в вооруженном конфликте на Украине.

Боец бригады Святого Георгия с позывным Сеймур считает, что в российские войска должно поступать еще больше беспилотных систем. Его специальность тесно связана с разведывательными дронами.

— У нас орудия как снайперские винтовки, только большие. Технологии идут в ногу со временем, и такая винтовка может эффективно работать на поражение с хорошим дроном, — рассказал Сеймур ВФокусе Mail.

Доброволец отметил, что кроме БПЛА нужны на фронте и люди. По его словам, необходимы те, у кого преобладает «искра, что мы все из плоти и крови».

— Я, когда пошел добровольцем, понимал, что я ничуть не лучше парней, которые сидят в окопе, — сказал Сеймур.

По его словам, страх присутствует у всех, но важна поддержка инструкторов.

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