Артиллерист Сеймур: чего не хватает на фронтах СВО

Боец бригады Святого Георгия с позывным Сеймур считает, что в российские войска должно поступать еще больше беспилотных систем. Его специальность тесно связана с разведывательными дронами.
— У нас орудия как снайперские винтовки, только большие. Технологии идут в ногу со временем, и такая винтовка может эффективно работать на поражение с хорошим дроном, — рассказал Сеймур ВФокусе Mail.
Доброволец отметил, что кроме БПЛА нужны на фронте и люди. По его словам, необходимы те, у кого преобладает «искра, что мы все из плоти и крови».
— Я, когда пошел добровольцем, понимал, что я ничуть не лучше парней, которые сидят в окопе, — сказал Сеймур.
По его словам, страх присутствует у всех, но важна поддержка инструкторов.