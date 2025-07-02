Сербский доброволец: какие балканские народы поддерживают Украину

Добровольцу бригады Святого Георгия с позывным Серб было 19 лет, когда блок НАТО начал бомбить Югославию. Он уверен, что события на Балканах были репетицией перед противостоянием с Россией. В нашей стране Серб уже больше 15 лет, но домой в ближайшее время вернуться не получится, так как по местным законам он наемник.