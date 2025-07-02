Добровольцу бригады Святого Георгия с позывным Серб было 19 лет, когда блок НАТО начал бомбить Югославию. Он уверен, что события на Балканах были репетицией перед противостоянием с Россией. В нашей стране Серб уже больше 15 лет, но домой в ближайшее время вернуться не получится, так как по местным законам он наемник.
— Сербия всегда поддерживала Россию. Да, на нас давили, но президент приезжал. Почти половину мира облетел, чтобы приехать 9 мая на парад. Я очень гордился этим, — отметил Серб.
Он не единственный, кто приехал из Сербии защищать Россию. На позициях Серб встретил трех снайперов, но сначала не понял, что это его земляки.
— Я не знал, что они сербы, пока не услышал, как они между собой ругаются. Я услышал сербский мат, подошел к ним, познакомились, — рассказал ВФокусе Mail сербский доброволец.
В боевых действиях на Украине выходцы с Балкан принимают участие по обе стороны конфликта. За киевский режим встали хорваты. Серб рассказывает, что когда вооруженный конфликт был в их стране, то украинцы поддерживали хорватские вооруженные формирования.
— У них жесткое отношение именно к сербам. Были некоторые случаи, — подытожил Серб.