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ВС РФ ударили по лагерю подготовки ВСУ у Попасного в Днепропетровской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ВС РФ с помощью «Герани-2» ударили по мостам у Шахова и Владимировки в ДНР и лагерю подготовки ОТГ «Донецк» ВСУ у Попасного в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов БПЛА “Герань-2” по мостам в районе населенного пункта Шахово и населенного пункта Владимировка ДНР, пункту управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Яблоновка ДНР и лагерю подготовки ОТГ “Донецк” ВСУ в районе населенного пункта Попасное Днепропетровской области», — сказали там.

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