ВС РФ ударили по лагерю подготовки ВСУ у Попасного в Днепропетровской области

Об этом сообщили в Минобороны России.
«Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов БПЛА “Герань-2” по мостам в районе населенного пункта Шахово и населенного пункта Владимировка ДНР, пункту управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Яблоновка ДНР и лагерю подготовки ОТГ “Донецк” ВСУ в районе населенного пункта Попасное Днепропетровской области», — сказали там.
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