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Боязнь русской армии: как воюют грузинские наемники в зоне СВО

Экс-глава Алании Анатолий Бибилов рассказал Новостям Mail об отношении осетин к России и грузинских наемниках ВСУ, воевавших против Цхинвала в 2008 году.

Военизированное формирование «Грузинский национальный легион» — запрещенная организация, признанная на территории РФ террористической
Военизированное формирование «Грузинский национальный легион» — запрещенная организация, признанная на территории РФ террористической

Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов оставил политику и отправился на специальную военную операцию. Сегодня он занимает должность заместителя командира Добровольческого штурмового корпуса по военно-политической работе.

— В большей степени осетины считают Россию своей исторической родиной, потому что Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году. И то, что есть разделение на Северную и Южную, — это политическое недоразумение, — объяснил Бибилов мотивацию добровольцев из Алании.

Многие из тех, кто сегодня приходит служить, уже имеют боевой опыт. В 2008 году они сражались за свою страну против вооруженных сил Грузии. Теперь же часть грузин оказалась на Украине и опять воюет против северного соседа. По мнению экс-главы Южной Осетии, это те же самые люди, воевавшие против его страны и Абхазии.

— Ничего серьезного и героического они не показали, равно как и не показали ничего в Южной Осетии. Они готовы расстреливать военнопленных, обстреливать мирных граждан, а так, чтобы вышли в соприкосновение с вооруженными нашими подразделениями, они никогда этого не сделают, — отметил Бибилов, добавив, что, как только грузины узнают о приближении российских войск, они покидают свои позиции.

Экс-глава Алании Анатолий Бибилов
Экс-глава Алании Анатолий БибиловИсточник: РИА "Новости"

С 2008 года боевые действия изменились, но есть и схожие черты. По словам экс-президента, у СВО и Пятидневной войны схожий сценарий, основанный на ненависти к конкретной национальности. Хотя еще недавно на Украине к русским относились нормально.

— Не было даже намека, что когда-то что-то так поменяется, что мы будем воевать друг с другом. Все были дружны, — рассказал Бибилов о своем опыте жизни на Украине.

Теперь же, когда идут боевые действия, противник готов ко всему, чтобы нанести максимальный урон России. Для того чтобы противостоять врагу, в первую очередь обществу необходимо сплотиться.

— У нас так получается, что любая наша война — народная, — подытожил собеседник.