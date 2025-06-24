Многие из тех, кто сегодня приходит служить, уже имеют боевой опыт. В 2008 году они сражались за свою страну против вооруженных сил Грузии. Теперь же часть грузин оказалась на Украине и опять воюет против северного соседа. По мнению экс-главы Южной Осетии, это те же самые люди, воевавшие против его страны и Абхазии.