Из украинского плена вернулись бойцы Пермского края

Двадцатого июня домой, в Пермский край, вернулись бойцы из Чусового, Перми и Кочево, проходившие службу по контракту. Их удалось освободить в рамках очередного обмена между Россией и Украиной. Об этом в своих социальных сетях сообщает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
История одной матери особенно запомнилась Сапко: еще в прошлом году женщина обратилась за помощью, так как получала противоречивые сведения о судьбе сына. Позже ей позвонили с неизвестного номера — на том конце провода был ее сын, попавший в плен. Женщина не поддалась панике и сделала правильный шаг — обратилась в официальные структуры, несмотря на давление и попытки запугивания.
«В феврале 2024 года ко мне на прием пришли мама и сестра еще одного военнослужащего. Женщина рассказала, что потеряла связь с сыном после боев под Авдеевкой. О его пленении она узнала случайно — по фото в интернете. Это стало тяжелым, но хоть каким-то подтверждением, что он жив», — воспоминает пермский омбудсмен.
Похожая история произошла и с жительницей Прикамья — сестрой бойца, который воевал в Курской области. С ноября от него не было никаких известий. Лишь спустя несколько месяцев в сети появилось видео, где она узнала своего брата среди пленных. В процесс подключилась и команда Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Сразу после обмена Игорь Сапко созвонился с семьями. В этот раз один из бойцов сам успел дозвониться до матери раньше — рассказал немного, в основном расспрашивал о близких и просил передать, что жив-здоров.