Из украинского плена вернулись бойцы Пермского края

История одной матери особенно запомнилась Сапко: еще в прошлом году женщина обратилась за помощью, так как получала противоречивые сведения о судьбе сына. Позже ей позвонили с неизвестного номера — на том конце провода был ее сын, попавший в плен. Женщина не поддалась панике и сделала правильный шаг — обратилась в официальные структуры, несмотря на давление и попытки запугивания.