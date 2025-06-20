Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену

«По версии следствия, в ноябре 2023 года житель Симферополя, будучи противником проведения специальной военной операции, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема железнодорожного состава, перевозящего нефтепродукты», — говорится в сообщении.
Поученную видеозапись, а также геометку с точными географическими координатами места расположения нефтяного терминала, он отправил в чат-бот, который использует главное управление разведки министерства обороны Украины, отметили в пресс-службе.
Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Республики Крым, добавили в надзорном ведомстве.