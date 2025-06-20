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Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. Житель Симферополя пойдет под суд по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, в ноябре 2023 года житель Симферополя, будучи противником проведения специальной военной операции, находясь вблизи города Феодосии, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема железнодорожного состава, перевозящего нефтепродукты», — говорится в сообщении.

Поученную видеозапись, а также геометку с точными географическими координатами места расположения нефтяного терминала, он отправил в чат-бот, который использует главное управление разведки министерства обороны Украины, отметили в пресс-службе.

Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Республики Крым, добавили в надзорном ведомстве.